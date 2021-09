Inter, le situazioni di Correa e Vidal: questi i tempi di recupero

Inzaghi sorride per la vittoria in rimonta di ieri sera contro la Fiorentina.

I tre punti sono stati conquistati su un campo difficile, e soprattutto con enormi difficoltà per il tecnico nerazzurro, viste le assenze. Ieri infatti l'allenatore non ha potuto fare affidamento su Sensi, Vidal e Correa. Il Corriere dello Sport è tornato sulla questione degli infortunati, riportando aggiornamenti sui tempi di recupero. Per quanto riguarda l'attaccante argentino la botta rimediata nella gara stravinta contro il Bologna sembra essere ormai alle spalle.

Correa non è stato convocato ieri in via precauzionale, ed è rimasto alla Pinetina, dove ha proseguito il processo di recupero. L'ex Lazio dovrebbe essere completamente disponibile per la sfida di sabato, quando l'Inter se la vedrà con l'Atalanta di Gasperini, per il primo big match di questo campionato. Diversa la situazione invece di Vidal. Il cileno non ce la farà né per la prossima di campionato, né per il turno di Champions contro lo Shakhtar. In dubbio addirittura la partita con il Sassuolo, anche se, prosegue il quotidiano romano, la nazionale cilena sembra essere intenzionata a convocarlo per le gare di ottobre.