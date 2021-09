Inter, le scelte di Inzaghi in vista dell'Atalanta. Il ballottaggio è uno solo

Un'Inter tipo, per battere l'Atalanta. Tuttosport rimarca le possibili scelte di Inzaghi in vista della sfida di questo pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 18) contro gli orobici, allenati dall'ex Gasperini. In campo, nell'attesissima sfida, potrebbe andare l'Inter pensata da Marotta dopo le numerose operazioni di mercato. Dzeko e Lautaro comanderanno, quindi, le manovre offensive, con Correa - recuperato - che va verso un posto in panchina.

Nessun dubbio in difesa, con la linea titolare a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni; l'unico ballottaggio - per Inzaghi - risiede in quello che sarà il protagonista delle scorribande sulla fascia destra del centrocampo a cinque.

Dumfries e Darmian? Per il quotidiano torinese, l'olandese si è già contraddistinto per la sua natura straripante nelle occasioni in cui è sceso in campo, specialmente nella sfida col Bologna, proprio di sette giorni fa. Darmian, però, assicura più copertura dinanzi ad un cliente non certo facile, come Robin Gosens. E allora corsa aperta: l'unica, di una formazione per il resto già scelta.

Al di là di chi scenderà in campo, resta l'obiettivo collettivo: la vittoria (è il 'crash test' per Inzaghi, clicca qui). L'Inter, rimarca il giornale, vince da 18 gare consecutive a San Siro. Il pensiero è continuare ovviamente la scia.