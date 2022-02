Inter, le riflessioni dopo il derby: l'arbitro, il discorso di Inzaghi alla squadra

L'Inter si interroga dopo il derby.

Tanti i temi emersi dalla sfida contro il Milan, persa sabato. Dai dati tecnici (una squadra che non è riuscita a chiudere la partita, e dunque ha subito la rimonta); a quelli arbitrali (un gol, quello di Giroud, viziato da un intervento falloso). Il Corriere dello Sport spiega il day after dell'Inter. Ieri mattina la squadra è tornata già al lavoro in vista della sfida all'ex Mourinho di Coppa Italia. C'erano tutti, anche i dirigenti. Da Marotta ad Ausilio, passando per lo stesso Baccin. Momento delicato, ma non certo una crisi.

Simone Inzaghi ha parlato ai calciatori. Il monito del tecnico nerazzurro sarebbe andato nella direzione di uno stimolo a chiudere le partite, aspetto su cui l'Inter deve dare di più. Questo, dunque, il cruccio dell'Inter. Il quotidiano, infatti, descrive una statistica: la formazione nerazzurra è solo 12esima per percentuale di concretizzazione delle occasioni create. Troppo poco.

Serve, insomma, più lucidità sotto porta. E le decisioni arbitrali? C'è fastidio per l'atteggiamento nel derby. Oltre al gol di Giroud, non è piaciuta la gestione dei cartellini. L'Inter comunque, rimarca il giornale, manterrà toni bassi per non alimentare alibi.