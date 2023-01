Inter, le prestazioni di un giocatore preoccupano. In corso valutazioni serie

di Candido Baldini, pubblicato il: 29/01/2023

Inter, nella gara di ieri, vinta 1-2 contro la Cremonese ci sono state diverse luci che permettono ad Inzaghi di sorridere, ma ci sono state anche alcune ombre. Romelu Lukaku purtroppo ormai orbita in maniera stabile nella zona di ombra. Dal suo ritorno in nerazzurro il belga non ha mai brillato, e lo stato di forma appare molto lontano da quello ottimale.

Anche ieri all’attaccante sono stati concessi pochi minuti, ed il risultato è stato ancora una volta deludente. Inzaghi spera nella crescita per poter schierare titolare l’attaccante che nelle sue idee di inizio stagione doveva essere il perno del reparto. E invece ad oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, è impensabile vedere Lukaku in campo martedì contro l’Atalanta. Ed ancora più improbabile dal primo minuto Domenica nel derby di Milano.

Inter, serie valutazioni in corso su Romelu Lukaku

Non può essere omesso che a giugno ci sarà da fare una scelta circa l’eventuale rinnovo del prestito con il Chelsea. Il ritorno all’Inter di Lukaku è costato circa 20 milioni di euro alla società, e sostenere un costo simile anche nella prossima stagione, a fronte di prestazioni di questo tipo, è tutt’altro che scontato. Per questa ragione, scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero delle serie valutazioni in corso all’interno della dirigenza.

“Ieri ha toccato solo sette palloni, quattro in meno pure di Correa, entrato in campo con lui. La strada da percorrere è ancora tanta. Ma le occasioni continuano a sfumare. Ed è naturale che a questo punto aumentino anche i dubbi in ottica futura sulla possibilità che l’Inter rinnovi il prestito con il Chelsea. In casa nerazzurra sono in corso valutazioni approfondite. E sono valutazioni tecniche, che oggettivamente nessuno in viale della Liberazione immaginava possibili. La realtà ha detto altro. E il punto è che continua a dire altro. Inzaghi è ancora lì che aspetta impaziente di avere il centravanti che sognava lo scorso giugno. Lo avrà mai?”.