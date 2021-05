Inter, le parole di Lautaro Martinez non lasciano spazio a dubbi sul futuro

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina è tornata a parlare della questione relativa a Lautaro Martinez. Secondi alcuni l'argentino potrebbe essere il sacrificabile sul mercato, ma stando alla rosea la situazione sembra essere esattamente opposta. L'argentino infatti ha dichiarato pubblicamente il suo legame con la maglia e la sua volontà di restare.

"Si è espresso, pubblicamente e privatamente. Il Toro non vuole lasciare Milano, anche dal punto di vista familiare ha trovato una stabilità che non vorrebbe rivedere. Si sente interista. Serve una prova? «Campioni d’Italia siamo noi», ha postato ieri Lautaro su instagram: la sconfitta nel derby d’Italia non ha fatto male. Il ring con Conte, invece, ha fatto benissimo".

Sempre secondo il quotidiano sarebbero ripartiti i dialoghi per il rinnovo del contratto dell'attaccante, tramite il nuovo procuratore Camano.