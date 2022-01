Inter, le parole di Julio Cesar. Dal dualismo in porta al Liverpool: dice tutto

Inter, le parole di Julio Cesar.

L'indimenticato portiere del Triplete è intervistato oggi, 28 gennaio, dal Corriere dello Sport. Parole a tutto tondo, quelle del brasiliano, che ha parlato della forza dell'Inter, del duello in divenire fra i pali, e della Champions League che, il prossimo mese, regalerà il prestigioso incrocio contro il Liverpool di Klopp.

A domanda sull'acquisto di Onana (e sulla presenza già di Handanovic), Julio Cesar ha rimarcato come lo sloveno sia ancora un valido portiere. Ha messo il timbro sull'ultimo Scudetto ed è un professionista in tutto. Una difesa, quella di Julio Cesar, che entra con decisione nel dibattito in corso su chi sarà, effettivamente, e a partire della prossima stagione, il vero numero uno nerazzurro.

L'Inter, per Julio Cesar, resta la squadra da battere, oltre che un gruppo fortissimo. Fondamentale, per l'ex portiere, è stato portare a casa un titolo e aumentare la consapevolezza grazie ai risultati. Fiducia, pure, sulla sfida contro il Liverpool. Gran protagonista di battaglie memorabili nell'anno in cui l'Inter vinse la Champions League, Julio Cesar è ottimista. L'Inter può giocarsela, spiega. Come il Liverpool, anche l'Inter - dice - è una squadra di alto livello. Può passare il turno chiunque. "Non sarà di certo una sorpresa se dovesse farlo Inzaghi", le parole di Julio Cesar sull'attesissimo appuntamento europeo.