Inter, le parole di Garlando: "Conte dimostri un passo da leader"

Il noto giornalista Luigi Garlando quest'oggi, tra le pagine della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sfida di ieri sera della Juventus ritenendo che l'Inter ora debba dimostrare il vero e proprio passo da leader: "A Pirlo mancavano 7 uomini importanti, ma la vera assente in campo è stata la Juve, riconoscibile soltanto nel primo quarto d’ora, quando ha aggredito il match con impeto antico e ha tirato 7 volte. Poi è tornata la copia sbiadita vista troppe volte in questa stagione".

I nerazzurri hanno dimostrato solidità in difesa e grande incisività in attacco, ora è tempo di mostrare l'attitudine da prima della classe senza incappare in prestazioni negative dimostrando la crescita avvenuta: "Che sia forte davanti e dietro si sa, che sappia vincere gli scontri diretti pure. Ora Conte deve dimostrare un passo da leader, senza sperperi imprevisti. Dopo la pesante vittoria sulla Juve, fece 0-0 a Udine. All’andata 2-2 col Parma. Genoa e Parma sono un test non meno significativo di quello appena superato: Lazio e Milan".