Inter, le parole di Diego Milito in vista del derby di Milano

Inter, le parole di Milito sul derby della Madonnina.

Quando si parla di Inter-Milan, non può che venire spontaneo citare Diego Alberto Milito, bandiera nerazzurra e protagonista di numerosi gol contro i cugini rossoneri.

Rispondendo ad alcune domande sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milito ha parlato a 360 gradi di Inter, sensazioni e pericoli. L’ex attaccante argentino, a domanda sul significato del derby odierno ha risposto evidenziando l’importanza che il match del pomeriggio ha per entrambe le squadre: l’Inter infatti potrebbe allungare in classifica assicurandosi un cospicuo vantaggio sul Milan, mentre i rossoneri dal canto loro potrebbero accorciare e riaprire la corsa scudetto. Ha poi proseguito soffermandosi sui possibili protagonisti di oggi, indicando il connazionale Lautaro Martinez, sottolineando il grande momento di forma del Toro sia con l’Inter che con la nazionale albiceleste.

Ha anche speso alcune parole sulla chimica evidenziata dalla coppia d’attacco Martinez-Dzeko, in particolar modo affermando che avrebbe avuto un’intesa importante con il centravanti bosniaco, in grado di segnare e fare da raccordo tra centrocampo e attacco con naturalezza e tecnica individuale.

Milito è anche convinto della superiorità dell’Inter nel complesso della rosa, pur non sottovalutando il Milan che sta portando avanti un ottimo campionato. Ha poi continuando indicando Rafael Leao come pericolo numero uno nelle fila rossonere, evidenziando la pericolosità dell’esterno portoghese nell’uno contro uno e la sua velocità, che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Ha poi concluso affermando che ci sono molti punti di contatto tra l’Inter di Inzaghi e quella di Conte, riconoscendo però a quella di oggi una verticalità maggiore e sottolineando la sensazione di un gruppo più unito.