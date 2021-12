Inter, le parole di Ausilio. Nuovi acquisti? Ufficiale la strategia sul mercato

Inter, tutti pazzi per Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro sta cambiando, o meglio arrotondando ancora più all'insù, il volto di una squadra che ora diverte e migliora pure nel gioco. Effetto di una nuova libertà di manovra, imposta dall'allenatore ex Lazio, e quindi una rinnovata creatività che produce risultati. Piero Ausilio ha confermato la soddisfazione della proprietà. In un'intervista a Sky, ripresa questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, il dirigente parla di Inzaghi come un Architteto d'Interni. Riferimento alla capacità di plasmare in senso estetico una squadra che, con Conte, aveva centrato il primo step, ovvero il ritorno alla vittoria.

Ausilio ha ricordato anche Pioli e Spalletti, rimarcando come tutto sia partito da lì. Poi Conte, e infine Inzaghi, capace - per il dirigente - di dare qualità attraverso giocate, possesso palla e fantasia.

Infine, il riferimento alle cessioni estive. Le uscite di Lukaku e Hakimi potevano ammazzare chiunque - ha spiegato Ausilio - ma non l'Inter. Sul mercato, il dirigente ha spiegato la strategia: non sarà mai un'Inter ridimensionata, anche se gli acquisti dipenderanno sempre dalle uscite, in un gioco di equilibri e compensazioni che non dovrà certo mancare.