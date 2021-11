Inter, le idee di mercato: dal nuovo talento brasiliano ai due Alvarez

Inter, nuove idee per il mercato.

La Gazzetta dello Sport, oggi 30 novembre, esplora le strategie nerazzurre. C'è un nome nuovo per la fascia sinistra e l'eventuale sostituzione di Ivan Perisic. E' Abner Vinicius da Silva Santos dell'Athletico Paranaense. Costa circa dieci milioni. E il quotidiano lo racconta così: "Potente in fase offensiva, disciplinato dietro e, anche se ancora acerbo, ha doti fisiche che aiuterebbero l’atterraggio in Europa". Abner potrebbe presto essere convocato anche nella Nazionale maggiore del Brasile.

Sudamerica teatro di incessanti osservazioni a firma Baccin. Ci sono infatti radar anche in Argentina. Due Alvarez interesserebbero ai nerazzurri. Oltre a Julian Alvarez, gran protagonista a suon di gol col River, e già vice Lautaro nella Nazionale argentina di Scaloni (clicca qui per la scheda sul gioiello albiceleste), piace pure Agustin Alvarez, attaccante ventenne del Peñarol. Sul conto di quest'ultimo la sponsorizzazione arriva direttamente da Alvaro Recoba.

E non è finita qui, perché nelle scorse ore l'Inter avrebbe fatto passi avanti pure per un difensore (leggi qui i dettagli sul colpo in programma).