Inter, le due mosse di Inzaghi per spiazzare Samp e Real Madrid

L'Inter è tornata al lavoro e Simone Inzaghi sta già studiando le mosse per spiazzare Samp e Real Madrid: le due partite ravvicinate che rappresenteranno il primo grande test stagionale per i nerazzurri.

Domenica 12 settembre i nerazzurri riprenderanno il loro cammino in serie A a Genova (ore 12.30) contro la formazione blucerchiata che, nell'ultimo giorno di calciomercato, ha piazzato diversi colpi molto interessanti. In quell'occasione il tecnico sembra orientato a riproporre il tandem composto da Edin Dzeko e Stefano Sensi con quest'ultimo schierato alle spalle del bosniaco. "In questo modo - spiega il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 3 settembre - Lautaro Martinez e Joaquin Correa potranno recuperare le forze" dopo la lunga trasferta sudamericana per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. A proposito: i due gioielli dell'Inter, nella notte, sono andati entrambi a bersaglio con la maglia dell'Argentina nella partita contro il Venezuela (ne parliamo in questo articolo).

Secondo il quotidiano sportivo, i due attaccanti "saranno poi pienamente a disposizione per il delicatissimo match contro le merengues. Non sarebbe così sorprendente se il tecnico decidesse di puntare su di loro dall'inizio. Del resto, per una gara di maggiore attesa, tenuto conto del valore del Real, sarebbero più adatti rispetto a Dzeko". Proprio nella gara d'esordio della Champoins League - appuntamento mercoledì 15 - Inzaghi potrebbe giocarsi "anche la carta Arturo Vidal. Il cileno, infatti, ha impressionato nelle settimane di preparazione e poi anche in partita, segnando un gol con il Genoa e avviando l'azione del raddoppio contro il Verona. Insomma - conclude il Corriere dello Sport -, la sua è la candidatura forte per affiancare Nicolò Barella e Marcelo Brozovic contro gli uomini di Ancelotti".