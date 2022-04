Inter, le condizioni degli infortunati in vista dell’Udinese: tre in dubbio

Inter, archiviata la deludente sconfitta contro il Bologna i nerazzurri sono chiamati subito a reagire nel prossimo match contro l’Udinese per continuare a sperare nello Scudetto.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli infortunati in casa nerazzurra e sulle loro condizioni in vista della trasferta contro i friulani in programma domenica prossima. Si parte innanzitutto da Samir Handanovic, il grande e rimpianto assente di ieri sera. Il capitano nerazzurro è stato costretto al forfait a causa di contrattura dell’obliquo esterno dell’addome. La sua presenza contro i bianconeri resta in forte dubbio, le sue condizioni verranno valutate oggi ad Appiano. L’obiettivo è quello di recuperarlo ma nel caso in cui non dovesse farcela toccherà nuovamente a Radu.

In dubbio anche Arturo Vidal che non ha ancora smaltito del tutto il problema alla caviglia rimediato nel derby. Il cileno, ieri non convocato, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra ma potrebbe non essere pronto per domenica. Un problema in più per Simone Inzaghi che sarà già costretto a rinunciare allo squalificato Calhanoglu. Filtra invece ottimismo su Alessandro Bastoni, ieri assente per un problemino muscolare accusato nella rifinitura. Per il difensore dovrebbe trattarsi di un leggero affaticamento, quindi nulla di grave, e ieri si è preferito non rischiarlo. Le sue condizioni verranno comunque valutate nei prossimi giorni.