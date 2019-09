Inter Lazio,un fatto accaduto ieri potrebbe svelare un risvolto di mercato

Nella serata di ieri, riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter si è trovata di fronte una squadra che ha dimostrato di avere qualcosa in più a centrocampo.

E proprio uno dei protagonisti di ieri sera, già nel mirino dei nerazzurri, potrebbe essere al centro di una trattativa già a gennaio. Si tratta di Milinkovic-Savic.

Il serbo ieri ha lasciato la gara a metà del secondo tempo per fare spazio a Berisha. Quando ha lasciato il terreno di gioco lo stadio lo ha applaudito in maniera molto eloquente, e la Gazzetta ha rimarcato questo evento.

"Un Milinkovic-Savic, per esempio, che ieri, sostituito, è stato applaudito dal pubblico di San Siro. Chissà che a gennaio Suning, esaltato dal campionato in corso, non regali qualcosa di importante a Conte per renderlo ancora più competitivo a primavera".