Inter-Lazio, sfida per l'esterno della Spal: Marotta s'inserisce per Fares

Inter-Lazio, la sfida fuori dal campo è già cominciata come riporta quest'oggi la rosea. Obiettivo? Mohamed Fares della Spal per il quale sono richiesti 10 milioni di euro cash. La Lazio è forte sul calciatore da settimane e Tare cercherà di chiudere il prima possibile nel week-end anche se con delle modalità diverse da quelle pensate inizialmente.

Infatti, come anticipato, il club di Ferrarra vuole solamente denaro cash e non accetta contropartite tecniche nella trattativa. Simone Inzaghi lo ha richiesto fortemente già da un po' di tempo al presidente Lotito - il quale se avesse versato i milioni richiesti lo avrebbe già acquistato da tempo - in quanto lo reputa il rinforzo migliore per la fascia sinistra per caratteristiche e velocità. Il franco-algerino ha come punto di forza il dribbling e la capacità di saltare l'uomo per poi puntare verso il fondo e portarsi al cross o agli inserimenti.

Dal canto suo però il terzino sa di avere la stima di Antonio Conte in quanto, tornando indietro di un anno, se non ci fosse stato il brutto infortunio patito nell'amichevole con il Cesena il franco-algerino avrebbe vestito la maglia nerazzurra per la cifra di 12 milioni. Purtroppo la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro ha bloccato tutto, ma la stima e l'interessamento sono rimasti. Perciò l'Inter nella persona di Beppe Marotta aspetta l'esito dell'incontro tra Spal e Lazio per capire se c'è margine per piazzare il colpo. Il terzino-esterno sarebbe un obiettivo in quanto più giovane e meno esoso di Emerson del Chelsea ed arriverebbe a prescindere dall'esito della trattativa per Kolarov.

Non resta che attendere e capire quale sia alla fine la volontà del giocatore della Spal se riabbracciare l'ex compagno di squadra Lazzari oppure cedere alle lusinghe della Benamata.