Inter Lazio, Conte sceglie la formazione, due novità a centrocampo

Inter Lazio sarà il big match della prossima giornata di campionato. I biancocelesti si trovano in un grande stato di forma, mentre gli uomini di Conte stanno attraversando un autentico tour de force che si concluderà con il derby di campionato della prossima settimana.

Conte, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ha solo due dubbi per quanto riguarda la formazione da mettere in campo, ed entrambi sulla mediana. Certi del posto sia Barella che Brozovic, anche se entrambi diffidati.

La terza maglia dovrebbe essere assegnata a Vidal, ma il cileno è alle prese con un problema fisico, e se non dovesse farcela spazio a Gagliardini. A sinistra Perisic in vantaggio su Darmian e Young. In difesa confermato il trio Bastoni, Skriniar e De Virj, mentre in attacco ci saranno Lukaku e Lautaro.