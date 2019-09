Inter-Lazio, Conte: "Ecco cosa penso di Lukaku finora..."

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa odierna, ha rilasciato le seguenti parole su Romelu Lukaku. Ecco quanto affermato sul nuovo numero nove nerazzurro:



"Di Romelu abbiamo detto tutto, son contento che segni, ma al di là di questo conta vincere e fare gol. Più frecce al nostro arco abbiamo a disposizione e meglio è. I centrocampisti nelle mie squadre hanno avuto un ruolo sempre determinante".



Sul Fifa the Best: "Se non è zuppa è pan bagnato. O Messi o Ronaldo. Indipendentemente non sbagli perché parliamo di giocatori che sistematicamente raggiungono 40-50 gol. Ogni anno, non dimenticano una stagione. Dobbiamo essere grati a loro che hanno fatto la storia di questo sport".