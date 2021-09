Inter, 'Lautaro universale. Inzaghi un maestro'. Ma un nome è bocciato

Un'Inter enorme ha battuto ieri il Bologna. La squadra di Simone Inzaghi funziona, e - dopo lo sfortunato ko contro il Real Madrid - ha imposto una prestazione super a San Siro contro i malcapitati avversari. Pagelle inevitabilmente positive per i nerazzurri oggi sui quotidiani. La Gazzetta dello Sport indica oggi il migliore in Lautaro Martinez. L'argentino è sempre più al centro del progetto, e leader della macchina offensiva di Inzaghi.

Addirittura 8 per il Toro. Un voto monstre, meritatissimo, accompagnato dal seguente giudizio del quotidiano: "Lukaku se n’è andato e Lautaro Martinez si è preso in fretta il centro del palcoscenico. Attaccante universale, non vive soltanto per il gol. L’1-0 è suo all’inizio e alla fine, il velo per il 5-0 è sublime".

Simone Inzaghi merita parole al miele: "È un maestro nello sfruttamento degli spazi, le sue squadre coniugano al meglio ampiezza e profondità. Mihajlovic gli permette di praticare il calcio preferito o forse è lui che non consente nulla a Sinisa" (Voto 7.5. Leggi qui i due record storici centrati dall'ex Lazio).

Il peggiore, per così dire, è Correa. Il Tucu, uscito per infortunio, prende 6. "Dispiace moltissimo per l’infortunio a un’anca, conseguenza dello scontro con De Silvestri. Si vede che non era giornata. Al 19’ uno suo inutile tacco aveva avviato una tremenda ripartenza del Bologna", la valutazione del giornale.