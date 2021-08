Inter, Lautaro resta! No alla maxi offerta, ora il rinnovo. Vuole vincere

Inter e Lautaro Martinez ancora insieme. Il matrimonio con l'argentino è destinato a proseguire. Dopo l'addio di Lukaku, il Toro sarà ancora più centrale nel pianeta nerazzurro.

Il Corriere dello Sport oggi approfondisce sull'attaccante, fresco vincitore della Copa America. Con Lautaro si tornerà presto a parlare di rinnovo: il primo della rosa nerazzurra su cui la società non lesinerà impegno sarà proprio il partner di Messi in Albiceleste. C'è apertura da parte dell'agente, nonostante le richieste di Lautaro dovrebbero essere particolarmente ambiziose e non inferiori ai 6 milioni annui.

Intanto, c'è già il no al Tottenham. Come spiega il quotidiano, gli inglesi avevano offerto 85 milioni più bonus, mentre alla finestra resta sempre l'Atletico Madrid.

Non mancano insomma gli estimatori, ma Lautaro resta concentrato sulla missione da proseguire a Milano. Con Dzeko e con un'ulteriore punta in arrivo dal mercato, l'argentino è pronto a rilanciare la sfida. C'è uno Scudetto da confermare e una Champions League da onorare al meglio. Non è certo terminata la fame di Inter del forte attaccante sudamericano.