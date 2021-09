Inter, Lautaro o Correa? Chi gioca (e chi no) stasera col Brasile

INTER - C'è attesa in Sudamerica. Si giocherà questa sera l'attesissimo match fra Brasile e Argentina, le due regine del continente. Una sfida che promette battaglia e che sarà valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Riflettori puntati, ovviamente, anche sui nerazzurri in campo. Lautaro e Correa, autori di un gol a testa nel precedente match dell'albiceleste, vogliono stupire ancora. L'avversario, del resto, sarà di quelli forti, e l'occasione sarà ghiotta per continuare la loro ascesa internazionale.

"La vittoria dell’Argentina in Venezuela di tre giorni fa ha avuto un forte sapore nerazzurro, con Lautaro Martinez che ha aperto le marcature nel recupero del primo tempo e il raddoppio del ‘Tucu’ Correa, entrato 10 minuti prima per Lo Celso. Poi il terzo gol argentino firmato dall’altro Correa, l’Angelito dell’Atletico, e il rigore venezuelano del 3-1 finale", il riepilogo odierno de La Gazzetta dello Sport.

Ma chi giocherà dall'inizio fra Lautaro e Correa, e - in generale - nell'Argentina all'italiana? Il quotidiano scrive: "Tanto Paulo (Dybala, ndr) come il ‘Tucu’ questa sera dovrebbero partire di nuovo in panchina, mentre è scontata la presenza di Lautaro al fianco di Messi. L’udinese Nahuel Molina è in netto vantaggio su Montiel, tra le riserve anche Musso e i due ‘Nico’, Dominguez e Gonzalez".