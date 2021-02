Inter, Lautaro Martinez giura amore eterno: "Rinnovo, il mio futuro è qui"

Lautaro Martinez si racconta alla Gazzetta dello Sport e fa un annuncio da mandare in visibilio tutta la tifoseria nerazzurra: "Avevo preso la strada del Barcellona, ora mi vedo qui a lungo. Il titolo? Dopo la Champions abbiamo fatto un patto. Vi racconto come Conte ha cambiato la mia carriera". Poche parole chiare e dirette quelle di El Toro un ragazzo determinato, con le idee molto chiare: rimanere all'Inter per moltissimo tempo. Una scelta già anticipata il 18 maggio 2020 dall nostra redazione grazie all'esclusiva di Davide Currrenti: "Lautaro non vuole lasciare l'Inter".

Il numero 10 racconta di essere stato molto vicino al club catalano: “È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: “La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare”. Una confessione sincera quella dell'argentino, essere accostati al club della Pulce è un sogno per qualsiasi calciatore e per un ragazzo classe '97 poteva essere il salto che gli avrebbe cambiato la carriera.

Così però non è stato ed ora lo scenario si è totalmente capovolto: "Ora è il passato, rinnovo con l’Inter”. Le basi erano già state poste in estate come avevano riportato con un'ulteriore esclusiva a luglio: "Altro che Barcellona: rinnovo pronto".

L'argentino ha poi aggiunto: "Non so, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive". Un chiaro e forte messaggio d'amore da parte di Lauti.