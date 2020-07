Inter, Lautaro Martinez:" Cerco sempre di dare il 110% per questo club"

Affetto, entusiasmo, rispetto per la casacca che indossa. Le parole di Lautaro Martinez non lasciano spazio ad interpretazioni e nell'intervista del Match Programme relativa alla presentazione della partita di questa sera contro la Fiorentina, l'attaccante argentino ci ha tenuto a chiarire un po' tutto, soprattutto a causa dei numerosi rumors di mercato. Egli ha dichiarato di essere un ragazzo che combatte sempre affinchè si possano raggiungere obiettivi personali e di squadra, il tutto finalizzato a rendere i tifosi felici.

La parte centrale del suo pensiero si concentra poi su Antonio Conte, dichiarando e confermando come quest'ultimo gli abbia dato molta fiducia, lavorando sia sulla sua mentalità che su quella della squadra, cosa per lui importantissima e fondamentale. Archiviata la questione allenatore, l'attaccante argentino ha poi avuto parole al miele per il club nerazzurro, sostenendo come egli dia tutto in campo per la maglia che indossa e per tutte le persone che amano l'Inter. Insomma, parole piene di amore che di certo però non mettono da parte il mercato.

La trattativa con il Barcellona sembra essersi raffreddata, ma verosimilmente si aspetterà il finale si stagione per intavolare ogni ulteriore discorso vista anche la scarsa disponibilità economica dei blaugrana, incapaci al momento di soddisfare le richieste di Marotta e Ausilio.