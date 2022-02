Inter, Lautaro e Sanchez: diversi i tempi di rientro. Inzaghi ha scelto chi schierare

Inter, sabato pomeriggio, 5 febbraio alle ore 18 i nerazzurri sono attesi dall'importantissimo derby contro gli uomini di Stefano Pioli.

La sfida assume un'importanza elevatissima nelle dinamiche del campionato, visto che Inzaghi potrebbe, con una vittoria, iniziare una fuga. I rossoneri al contrario tenteranno di riaprire il campionato. Il match arriva subito dopo la pausa per le nazionali, il che ha impattato soprattutto sulle sorti dei sudamericani. Mattias Vecino è rientrato anzitempo vista la squalifica ottenuta con la maglia dell'Uruguay. Maggiori invece le problematiche per Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, che hanno disputato tutte le gare in programma. L'argentino si riunirà oggi con la squadra e avrà la possibilità, prima del derby, di affrontare due allenamenti. Sorte diversa invece per il cileno, che a causa di una sfortunata combinazione dei voli sarà a Milano solo questa sera, e potrà svolgere soltanto la rifinitura.

Per questa ragione sembra abbastanza scontato che il tecnico sceglierà di puntare su Lautaro Martinez per il ruolo di partner di Edin Dzeko. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Da non dimenticare che il reparto, seppur orfano di Joaquin Correa, potrà fare affidamento anche sulla presenza del nuovo arrivato, Felipe Caicedo. L'ecuadoriano ha dimostrato, soprattutto negli anni laziali alla corte di Inzaghi, di essere un'importante risorsa, in particolar modo a gara in corso. Per il resto la formazione sembra essere già scelta. Difesa e centrocampo dovrebbero essere composti dai titolarissimi. Un dubbio potrebbe riguardare la fascia destra, dove oltre a Denzel Dumfries c'è anche Matteo Darmian, ormai pienamente recuperato dall'infortunio.