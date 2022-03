Inter, Lautaro e l'orgoglio ferito. Adesso punta ad un record

L'Inter punta su Lautaro.

Sarà il Toro, come quasi sempre succede, uno degli osservati speciali della sfida in programma domenica allo Stadium fra Juventus e Inter. La Gazzetta dello Sport, oggi 31 marzo, riflette: "Adesso il Toro vuole un’altra notte in stile Anfield, come del resto sogna tutto il mondo Inter. In quella fiammata da fuori area che ha sorpreso Alisson e spaventato il Liverpool c’era tutto l’orgoglio ferito di un campione troppo spesso messo in discussione".

Sì, perché Lautaro non ha vissuto quest'anno una stagione semplice. Picchi e poi cali, in un'altalena non banale. "Il Toro non accetta la normalità, vuole sempre il meglio", il ritratto del quotidiano milanese. Entrano in gioco anche i numeri: "Dalla prima rete a Torino alla prima vittoria in casa della Juve, per avvicinarsi sempre di più al record di gol in una stagione (21, ora è a 16) e rilanciare l’Inter nella corsa scudetto". Il tabù da sfatare: l'Inter a Torino vuol ribaltare un preciso trend, clicca qui.