Inter, Lautaro è da 4.5. Per la Gazzetta sta cadendo in 'depressione'

Inter, pari e patta nel derby.

Ieri nella stracittadina di Coppa Italia, nerazzurri e rossoneri non sono andati oltre lo 0-0. Un pareggio pericoloso per gli uomini di Inzaghi che, in virtù della regola dei gol in trasferta, verrebbero eliminati in caso di ulteriore pareggio con gol, nella gara di ritorno. Che partita è stata quella di San Siro? Magra di sussulti, non ha risolto le incertezze dell'ultimo periodo di Lautaro e compagni.

Proprio l'argentino è stato autore di una nuova gara incolore. 4.5 il voto inequivocabile assegnatogli oggi, 2 marzo, da La Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle del quotidiano si legge sul conto del Toro: "Lautaro che succede? L’argentino sta cadendo in depressione. Svogliato, fermo, scollegato dall’Inter. Di lui si ricorda il fallo su Maignan e basta".

Poco meglio Barella, che - comunque - sembra ben distante dai periodi migliori. "Salvate il soldato Barella. Quasi immobile, lui che è una dinamo vivente. Soffre Kessie, perde un paio di palloni pericolosi, passeggia in un fazzoletto di campo. Irriconoscibile. Esce", la valutazione.

Il più positivo è Samir Handanovic: il portiere sloveno guadagna un 7. Nel Milan bene Leao (6.5), tra i rossoneri il peggiore è Giroud (voto 5). Rivivi le emozioni del derby: qui la diretta testuale dell'incontro a cura di InterDipendenza.Net.