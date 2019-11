Inter, Lautaro al Barca? Risponde Milito, che poi parla dello scudetto

Diego Milito, eroe nerazzurro nella stagione del Triplete, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha trattato diversi argomenti. In primis ha parlato di Lautaro Martinez, giocatore che in un certo senso ha portato lui in nerazzurro, avendolo proposto a Zanetti e alla dirigenza.

L'ex attaccante non si è mostrato sorpreso dell'exploit del numero 10 dell'Inter, visto che ne conosce le doti. A suo avviso le difficoltà della passata stagione erano legate alla necessità di ambientamento al campionato italiano. A quel punto il discorso è inevitabilmente virato sull'interesse del Barcellona. Milito ha risposto di non sapere quanto ci sia di vero, ma su una cosa non ha dubbi: Lautaro è felicissimo all'Inter.

Infine ha detto la sua sulla lotta per lo scudetto. L'Inter, secondo la sua opinione, lotterà fino alla fine con la Juventus, che si, parte avvantaggiata, ma che potrà essere contrastata anche grazie alla forza dell'entusiasmo del gruppo e al carisma del suo tecnico.