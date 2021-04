Inter, la vittoria dello scudetto porta alla svolta societaria? Il punto

Inter, Suning continua a lavorare sul futuro della società nerazzurra. E stando a quanto riportato da Tuttosport l'eventuale vittoria dello scudetto potrebbe rappresentare una svolta anche da questo punto di vista.

La vittoria del campionato (uno dei maggiori 5 d'Europa) avrebbe come logica conseguenza l'aumento del valore della società. In questo modo si arriverebbe al miliardo richiesto dal gruppo cinese per privarsi del club.

Bc Partners si era fermato a 800 milioni di euro, ma con il titolo potrebbe esserci un rilancio. Oltre il gruppo inglese la scena in questo momento è occupata da potenziali investitori americani, visti i contatti di Lion Rock Capital (che detiene il 31% delle azioni) oltre oceano.