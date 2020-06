Inter, la vittoria che serviva: garanzia Lukaku, rinascita per il Toro

L'Inter conquista i tre punti contro la Sampdoria e accorcia le distanze da Juventus e Lazio, tornando prepotentemente in corsa nella lotta scudetto. Per almeno un'ora, la squadra nerazzurra è stata padrona del campo, disegnando calcio grazie alla qualità di Lukaku, Lautaro ed Eriksen, con quest'ultimo che ormai sembra essersi completamente integrato nel gioco di Antonio Conte.

La Gazzetta dello Sport inoltre sottolinea la centralità dell'attaccante belga, arrivato a quota 18 gol in campionato, andando a segno in 13 partite. C'è un altro dato interessante sui gol di Big Rom in campionato: ad eccezione della partita contro il Parma, quando Lukaku è andato a segno l'Inter ha sempre portato a casa i tre punti. Una certezza.

Chiosa finale su Lautaro Martinez, che dopo la serata storta di Napoli si è ripreso l'Inter con un'ottima prova, avviando l'azione del primo gol con un pregevole colpo di tacco e chiudendo i conti con un tap-in vincente davanti la porta. Il Toro sembra aver accantonato le distrazioni di mercato per tuffarsi nuovamente a pieno nell'universo nerazzurro. Lo stesso Marotta, nel prepartita, ha confermato che il giocatore non ha mai chiesto la cessione, e che ci sono buone probabilità che resti a Milano anche la prossima stagione.