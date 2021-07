Inter, la trattativa per il posto Hakimi diventa complicata. Il punto

Inter, continua la ricerca del giocatore che possa agire sulla cordai destra, sostituendo di fatto Hakimi, che ha raggiunto Parigi nelle scorse settimane. In nome in cima alla lista resta quello di Bellerin, che avrebbe chiesto all'Arsenal di essere ceduto per diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Ma l'accordo tra i club sembra essere molto lontano. L'Inter infatti vorrebbe arrivare allo spagnolo attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la società londinese non da l'ok per questa soluzione.

Molto più semplice se si imbastisse l'affare sulla base di un prestito con obbligo. la questione, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra essere destinata a protrarsi per ancora qualche settimana. Alla finestra ci sarebbe Zappacosta, che aspetterebbe una chiamata.