Inter, la svolta è passata attraverso un giocatore su tutti. Il punto

Inter, i nerazzurri hanno dato una svolta alla stagione in seguito alla sconfitta subita contro la Lazio.

Da quel momento in poi infatti si è passati da una distanza di 7 punti rispetto alla prima in classifica al primato, ottenuto Domenica sera, 12 dicembre, grazie alla netta vittoria contro gli uomini dell'ex Walter Mazzarri. In sole tre settimane sono stai quindi 8 i punti conquistati sul Milan (da -7 a +1), e secondo la redazione di Tuttosport ci sarebbe un giocatore che avrebbe contribuito in maniera significativa a questo cambio di passo. Si tratta proprio dell'ex rososnero Hakan Calhanoglu, che dal derby in poi ha cambiato radicalmente il livello delle sue prestazioni.

La personalità espressa in quel match (rigore calciato ed esultanza sotto la curva) non si è più persa. Il turco aveva fino a quel punto collezionato 1 gol e tre assist. Nelle successive 5 partite (tutte vinte dall'Inter con 4 clean sheet) il centrocampista ha aggiunto al suo bottino personale altri 5 gol e tre assist. Una parte del merito va senza dubbio a Simone Inzaghi, che lo ha sempre difeso e spronato, schierandolo praticamente in ogni circostanza. Calhanoglu inoltre ha sempre dichiarato di trovarsi bene con il gruppo. E secondo il quotidiano torinese i compagni con cui ha legato di più sono Stefan De Vrij, Denzel Dumfries e Ionut Radu.