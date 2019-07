Inter, la squadra è arrivata a Singapore. Sabato il primo test

L'Inter inizia la sua tournée in Asia. La squadra è arrivata a Singapore come si apprende dall'account Instagram del club.



Sabato il primo test contro il Manchester United di Solskjaer, occasione anche per discutere ancora sulla trattativa Lukaku (giocatore finito da tempo nel mirino di Suning).



Il viaggio è durato tredici ore, ma finalmente tutto il gruppo è sbarcato in Asia per il tour pre-campionato utile ai fini della preparazione in vista della stagione.



Test e mercato: comincia l'avventura asiatica dei nerazzurri.