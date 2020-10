Inter, la squadra di Conte è una macchina da gol. Numeri da record (Ts)

Seconda vittoria in due partite per l'Inter in campionato e la squadra di Conte è a punteggio pieno. Pratica Benevento chiusa in pochi minuti con una grande prova. Cinque le reti rifilate alla squadra di Inzaghi dopo le quattro già messe a segno contro la Fiorentina, fanno nove totali in due giornate. Una macchina da gol con gli attaccanti già in splendida forma.

Tuttosport nel suo commento alla partita analizza la semplicità che ha l'Inter di creare occasioni da gol, ed è una cosa che deve per forza spaventare le avversarie. Romelu Lukaku è ripartito da dove aveva finito la stagione precedente poco più di un mese fa. Ieri ha segnato il gol del vantaggio dopo 28 secondi, mettendo a segno tre reti in due partite. La prestazione di Sanchez a livello di supporto alla manovra e assistenza in attacco a è stata fenomenale, come l'entrata di Lautaro che ha segnato immediatamente il gol del momentaneo 1-5.

Da quest'anno poi la squadra di Conte potrà contare sugli assist di Hakimi, con il marocchino già a quota due dopo altrettante gare. In avanti l'Inter è una potenza di fuoco e i gol messi a segno in queste prime due gare di Serie A lo dimostrano. L'Inter non segnava nove gol nelle prime due giornate dal campionato 1961/'62. Statistiche he impressionano.