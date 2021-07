Inter, la società vuole vendere un titolare, lui spera di andare via a zero

Inter, nella giornata di ieri Marotta ed Ausilio hanno dichiarato in maniera chiara che nessun altro big, dopo Hakimi, partirà in questa sessione di calciomercato. L'unica ipotesi in cui ciò potesse avvenire riguarda il caso in cui ci sia un giocatore che manifesti la volontà di cambiare aria.

Verranno fatte cessioni minori, e tra queste potrebbe quindi rientrare Perisic, che sembra essere sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport il club vorrebbe cedere in questa sessione di calciomercato il croato, che invece ha piani diversi.

L'esterno infatti punterebbe a restare un altro anno in nerazzurro, per poi lasciare l'anno prossimo, quando il suo contratto scadrà (quindi a parametro zero). Ciò che è chiaro, secondo il quotidiano romano, è che al momento non ci sarebbe nessuna intenzione di proporre il rinnovo, a meno di clamorosi dietrofront.