Inter, la società prepara l'extra budget per convincere il giocatore

Inter, al centro dei pensieri della società nerazzurra c'è sempre il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Il croato ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, e da tempo è iniziata la trattativa per provare a trovare l'accordo per il prolungamento. Come raccontato nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, la prima offerta è stata rispedita al mittente. La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della vicenda, spiegando che la società vuole a tutti i costi trattenere il giocatore, che ha assunto un valore fondamentale nel gioco del nuovo allenatore. C'è, scrive il quotidiano, un fattore che lascia ben sperare. Brozovic era partito da una richiesta di 8 milioni di euro, mentre il club ne aveva messi sul piatto 5,5.

Tuttavia nel corso degli ultimi incontri ha aperto alla possibilità di scendere a 7. Il club invece, pur di accontentare il fulcro del gioco nerazzurro, ha deciso di sforare il budget che inizialmente si era prefissato. L'offerta potrebbe salire fino a 6 milioni di euro annui più bonus. In questo modo le parti si avvicinerebbero considerevolmente. Per questa ragione c'è un clima di ottimismo sullo sviluppo di questa vicenda. Diversa la situazione che riguarda Ivan Perisic, che chiede 6 milioni a stagione, mentre la dirigenza ne offre 4. L'appuntamento in questo caso è rinviato a febbraio, ma l'esterno potrebbe scegliere di tornare in Germania per una scelta di vita e non sportiva.