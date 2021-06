Inter: la situazione sul nuovo stadio e l'importante conferma di Zhang

“Prove di disgelo tra Comune e Inter sul progetto del nuovo stadio dopo i messaggi dai toni duri dei mesi scorsi”. Così Tuttosport in edicola oggi (giovedì 17 giugno, ndr), riassume l’incontro di ieri fra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang.

Durante il meeting, è stato poi riassunto da una nota del Comune, Zhang ha confermato al primo cittadino milanese l'impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club. Non solo. È stata anche rimarcata l'importanza strategica del progetto nell'ottica dell'auspicata ripresa economica della città. Il sindaco Sala, ribadendo che la continuità nella proprietà dell'Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell'iter autorizzativo del nuovo stadio, “ha preso atto con soddisfazione delle parole di Steven Zhang. L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e con l'obiettivo comune di portare avanti il dialogo su questo dossier” viene riportato dal sito di Sky Sport. Infine Sala, grande tifoso interista, si è congratulato “per la conquista del diciannovesimo scudetto da parte della squadra nerazzurra che ha permesso - conclude Sky Sport - di riportare a Milano il più importante trofeo sportivo italiano dopo 10 anni”.