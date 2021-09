Inter, la situazione di un infortunato è più grave del previsto? Il punto

Nella giornata di ieri sono arrivate le notizie relative agli aggiornamenti delle condizioni dei due infortunati.

Per quanto riguarda Correa si è trattato di una forte contusione, ed in via precauzionale non è stato convocato per la gara di questa sera contro la Fiorentina. L'argentino però sarà disponibile per la sfida del weekend, che vedrà i nerazzurri affrontare l'Atalanta di Gasperini. Diversa invece l situazione di Vidal, che si è infortunato durante la rifinitura prima di Inter Bologna (lasciando spazio a Vecino). Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare, ragione per la quale i tempi di recupero saranno più lunghi.

In particolare, riporta Tuttosport, il cileno salterà sicuramente i prossimi due impegni di campionato, ma non solo. Il rischio molto concreto è che il centrocampista non sarà disponibile neanche per la gara di Champions, contro lo Shakhtar di De Zerbi. A quel punto sarebbe lecito aspettarsi che Vidal resti a Milano in occasione della pausa per le nazionali, e che quindi non si unisca alla sua rappresentativa. Una tegola per Inzaghi, che in questa primissima fase di stagione ha fatto capire di puntare molto su Vidal e sull'impatto che può avere a gara in corso.