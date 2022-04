Inter, la sconfitta di Bologna può complicare i piani: interviene la società

Inter, la sconfitta di ieri sera contro il Bologna rischia di complicare i piani per lo scudetto ma ancora non è nulla scritto.

I nerazzurri avevano al Dall’Ara la grande occasione di portarsi in vetta alla classifica ad un punto di vantaggio dal Milan ed essere quindi padroni del proprio destino. Un fattore molto importante a sole quattro partite dal termine del campionato ma adesso bisognerà sperare in un passo falso dei rossoneri è in un finale di stagione perfetto per continuare a sperare. Il 2-1 subito in rimonta al Dall’Ara con l’errore clamoroso di Radu può senza dubbio dare un contraccolpo psicologico alla squadra e adesso bisognerà necessariamente lasciarselo alle spalle e reagire già contro l’Udinese nella prossima giornata.

La squadra di Simone Inzaghi, oltre al campionato, può ancora conquistare la Coppa Italia il prossimo 11 maggio nella finalissima contro la Juventus ed è chiamata a restare compatta fino al termine della stagione. Per questo motivo, riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società al completo si recherà oggi ad Appiano Gentile per parlare con la squadra, dare la carica e ribadire la propria vicinanza. Lo Scudetto non è impossibile, calendari alla mano, ma servirà comunque la miglior Inter per continuare a sognare.