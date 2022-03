Inter, la scelta su Inzaghi. Scudetto? No, due erano le richieste

L'Inter non cambierà, ed andrà avanti con Inzaghi.

Il Corriere dello Sport, oggi 26 marzo, spiega i pensieri della dirigenza nerazzurra sul conto del tecnico che, a fine stagione, discuterà il rinnovo col club di Zhang. Gli ultimi risultati non avrebbero scalfito la fiducia della società su Inzaghi che resta profilo apprezzato e su cui costruire il futuro.

Negli scorsi giorni è andato in scena un confronto diretto fra le parti (esattamente giovedì. Presenti Zhang e gli ad Marotta e Antonello). Il club nerazzurro avrebbe confermato la soddisfazione per la stagione fin qui condotta. L'obiettivo - si legge sulle pagine del quotidiano - visto l'abbassamento dei costi (le cessioni dolorose di quest'estate sono andate in questa direzione), non era vincere necessariamente. Le aspettative erano qualificarsi alla prossima Champions e di superare il girone in questa edizione della massima competizione continentale. Quest'ultimo un obiettivo raggiunto da Inzaghi che, anche per quanto riguarda il piazzamento stagionale, almeno in ottica primi quattro posti, ha quasi in cassaforte il traguardo, oltre ad aver vinto già un trofeo come la Supercoppa.

Per il tecnico, comunque, lo Scudetto è ancora raggiungibile. E l'Inter ci proverà fino in fondo. Certo, una vittoria del tricolore metterebbe d'accordo tutti, scettici compresi.