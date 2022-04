Inter, la scelta di Zhang verso la Juventus. Quelle parole a Inzaghi...

Inter, si avvicina la gara con la Juventus.

Una sfida che si preannuncia entusiasmante, e che tanto dirà sulle velleità da Scudetto della squadra di Inzaghi. Al fianco della squadra ci sarà anche Steven Zhang: un attestato di vicinanza al gruppo, a conferma del momento topico.

"Era tornato per stare accanto alla squadra in vista del primo trofeo della stagione e per il nuovo bond per mettere in sicurezza il club, ma poi non se n’è più andato. Steven Zhang ha deciso di essere più presente e di sostenere da vicino tecnico e squadra. Lo farà anche a Torino, nella pancia dell’Allianz Stadium", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

E' un momento fondamentale della stagione dell'Inter, "dopo aver parlato a lungo nei giorni scorsi col tecnico Inzaghi, dirà due parole anche ai giocatori: sostegno e vicinanza, per puntare all’obiettivo più grande", si legge sulle pagine del quotidiano milanese. Qui le ultime sul recupero di Marcelo Brozovic.