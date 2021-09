Inter, la rivoluzione di Inzaghi: cambiata la natura della squadra

Il Corriere dello Sport questa mattina, nell'introdurre il match tra Fiorentina ed Inter, ha messo in evidenza come i due tecnici, Inzaghi e Italiano, abbiano in comune il fatto di aver messo in atto un'autentica rivoluzione nei rispettivi club.

L'allenatore dell'Inter in particolare ha cambiato in maniera molto rapida la testa dei suoi uomini. E lo ha fatto in un contesto tutt'altro che semplice. In estate infatti la cessione di Lukaku è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e la società ha dovuto rivedere i suoi piani. Si è passati dai muscoli del belga alla fantasia di Correa e al ragionamento di Dzeko. Quella che si potrebbe definire insomma una rivoluzione culturale. In definitiva, scrive il quotidiano romano, la dimensione da grande squadra è rimasta, ma è cambiata la natura.

Si può dire quindi che con questa Inter non ci si annoia. Ed in particolare il match di questa sera annuncia spettacolo. In campo ci saranno 3 attaccanti che hanno già messo a segno, in queste prime 4 partite, 3 reti. Dzeko, Lautaro Martinez e Vlahovic, secondo il Corriere dello Sport, lotteranno insieme ad Immobile per accaparrarsi il titolo di capocannoniere della serie A.