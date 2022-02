Inter, la risalita passa per alcuni uomini chiave. In 6 sotto accusa

Inter, questa sera, venerdì 25 gennaio, i nerazzurri affronteranno il Genoa.

L'obiettivo è senza dubbio quello di tornare alla vittoria (che manca in campionato dal match contro il Venezia), e soprattutto di cancellare la brutta disfatta vista contro il Sassuolo. Le scelte di Simone Inzaghi sono praticamente fatte: in campo andranno i migliori, e tra questi figura senza dubbio Marcelo Brozovic, assente Domenica scorsa per squalifica. Secondo Tuttosport saranno diversi giocatori da cui si attende una riposta, in quanto hanno contribuito (seppur in maniera diversa) alla crisi che si sta vivendo. Impossibile non nominare Samir Handanovic. Il capitano si è reso protagonista di alcuni episodi non all'altezza del suo livello. Lo sloveno ha abituato ad altre prestazioni, ma ora, anche con la complicità dell'età, c'è stata qualche disattenzione che è costata diversi punti. L'aumento dei gol subiti non dipende solo da lui. Anche Stefan De Vrij sembra essere diventato l'ombra di se stesso, e urge un cambio di rotta per far sì che l'olandese torni ad alti livelli.

Poi c'è Nicolò barella, che è andato in affanno contro gli uomini di Dionisi. Il cambio di ruolo (ha sostituito Brozovic come schermo davanti la difesa) non ha portato i risultati attesi. Stasera tornerà a giocare mezz'ala, e per questo non saranno ammesse prestazioni sottotono. Infine c'è il reparto che si trova in maggiore difficoltà. L'attacco è diventato di colpo sterile, e le punte segnano con il contagocce. Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Alexis Sanchez hanno collezionato nel 2022 appena 7 reti. L'argentino è andato in gol solo contro la Juventus in Supercoppa Italiana, mentre i 2 suoi compagni ne hanno realizzati 3 ciascuno. Dei 3 solo il bosniaco ha segnato in campionato (contro Venezia e Napoli). Ci si aspetta sicuramente di più dal miglior attacco della serie A, e quindi sarò necessario che il reparto si sblocchi.