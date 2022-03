Inter, la rinascita di Lautaro. Una mossa di Inzaghi lo ha fatto svoltare

Inter, è rinato Lautaro.

L'argentino, in crisi per diverse settimane, è tornato a mostrare tutto il suo talento. Gol (quattro, nelle ultime due gare contro Salernitana e Liverpool) e nuovi spunti, hanno rilanciato la sua avventura in nerazzurro. Un focus sull'argentino viene offerto oggi, 11 marzo, da La Gazzetta dello Sport.

E' durato due mesi il digiuno di Lautaro. Poi la svolta. Prima la tripletta in Serie A, poi una gemma sul massimo palcoscenico europeo. "Con quella fiammata da fuori area che ha sorpreso Alisson e spaventato il Liverpool e in quell’esterno che si è infilato all’incrocio dei pali ammutolendo Anfield, c’era tutta la voglia di Lautaro Martinez di urlare al mondo del pallone che è tornato", la valutazione che si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

Ma come l'Inter ha stimolato il Toro nel periodo più difficile? Decisivo è stato il tecnico Inzaghi: "Simone ha continuato a coccolarlo, cercando di fargli ritrovare la serenità. E lo ha avvicinato ancor di più alla porta, convincendolo a evitare quel lavoro extra in pressione lontano dalla porta, per risparmiare energie e ritrovare lucidità dove conta di più".

Gli affetti personali e la fiducia di Scaloni hanno fatto il resto: Lautaro è stato rassicurato dal ct dell'Argentina. L'attaccante sarà leader ai prossimi Mondiali. Lukaku, invece, soffre al Chelsea: le parole di Tuchel.