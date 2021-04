Inter, la prossima stagione a livello fisico si annuncia complicata. Il punto

Inter, nelle ultime uscite la squadra nerazzurra appare sulle gambe. Il motivo del calo fisico sarebbe facilmente spiegabile, stando al Corriere dello Sport. Il quotidiano romano sottolinea come gli uomini di Conte non si siano praticamente mai fermati da un anno a questa parte. Dopo il lockdown infatti c'è stato il campionato (un match ogni tre giorni), poi l'Europa League, e dopo una breve pausa di nuovo la serie A.

Una stagione compressa, dove spesso si sono avvicendate tre partite in una settimana. Da aggiungere che spesso hanno giocato sempre gli stessi. E, riporta il quotidiano romano, la prossima stagione potrebbe essere più complicata.

In estate molti giocatori saranno impegnati nell'Europeo, poi ci sarà la Coppa America e la Coppa Africa. Ma non solo. Lautaro Martinez ad esempio oltre alla competizione continentale americana potrebbe partecipare anche alle Olimpiadi. Sarà quindi fondamentale dosare in maniera ottimale le energie.