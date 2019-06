Inter, la prossima settimana è previsto il primo annuncio importante

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, annuncia il ritorno in casa nerazzurra di Lele Oriali. “L’Inter si ristruttura, sotto tutti i punti di vista. Salutata la sede di corso Vittorio Emanuele, da lunedì tutto si sposterà in viale della Liberazione, nel quartiere di Porta Nuova.

E per l’occasione ci sarà anche il presidente Steven Zhang, di rientro a Milano proprio per brindare con i dipendenti.

La prossima settimana sarà con ogni probabilità anche quella dell’annuncio ufficiale del ritorno di Lele Oriali in nerazzurro, alla terza vita interista, stavolta con un ruolo di raccordo tra squadra e società. Oriali lascia dunque l’Italia, nonostante il pressing del c.t. Roberto Mancini per trattenerlo”.