Inter, la promessa “d’oro” di Inzaghi a Lukaku: si può “sognare”

Questione di feeling. Cantavano così Cocciante e Mina nel 1985 anno d'uscita del brano. Proprio una questione di feeling, quello scattato tra il neo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ed il bomber belga Romelu Lukaku. Come si potrà ricordare tra i due, alcuni giorni fa, c'è già stato un colloquio telefonico conoscitivo ed esplorativo in vista della prossima stagione.

Il tecnico avrebbe garantito la centralità nel progetto Inter a Big Rom e gli avrebbe fatto una promessa "d'oro". Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i due sarebbe già nata un'intesa speciale: "Lukaku sul trono dei cannonieri europei come Immobile un anno fa". Questa la promessa di mister Inzaghi: "È questa l’ha promessa che ha fatto Inzaghi a Big Rom in occasione del primo contatto telefonico avvenuto tra i due. «Ti farò vincere la “Scarpa d’oro”», ha garantito il tecnico al suo nuovo attaccante".

Queste parole non possono che aver fatto piacere al numero 9 nerazzurro che si è caricato grazie alle parole del mister. D'altronde, come puntualizza il quotidiano, Inzaghi durante la sua esperienza alla Lazio è sempre riuscito ad entrare in sintonia con i suoi calciatori grazie alla sua capacità di dialogare e capire le esigenze di ogni singolo componente della rosa: "Sa come confrontarsi, come dialogare, come toccare le corde giuste. Forse perché è stato anche lui calciatore. Per la precisione, attaccante. E allora ecco che il feeling con Lukaku, e ancora prima Immobile, è presto spiegato". Si prospetta una stagione entusiasmante per l'attacco nerazzurro.