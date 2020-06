Inter, la probabile contro il Sassuolo: Borja titolare, dubbio sulle fasce

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sull'Inter in vista dell'impegno casalingo di questa sera contro il Sassuolo. Con così tanti impegni ravvicinati, Antonio Conte potrebbe essere costretto ad effettuare qualche cambio per far rifiatare alcuni componenti della rosa meneghina. Resta ancora da capire se il tecnico leccese darà vita a un turnover massiccio o se si accontenterà di qualche piccolo cambio.

Sicuro di un posto da titolare è Borja Valero, che prenderà il posto di Gagliardini in mezzo al campo. Lo spagnolo potrebbe essere l'unica novità dal primo minuto per Conte ma attenzione alle corsie laterali, dove Moses e Biraghi scalpitano e potrebbero concedere un po' di riposo a Young e Candreva.

Difficile ma non impossibile la presenza in attacco di Alexis Sanchez dal primo minuto. Contro Napoli e Samp il cileno è sembrato particolarmente in forma e potrebbe prendere il posto di Lautaro in attacco. Infine c'è la variabile D'Ambrosio, pienamente recuperato e in grado di giocare sia nella difesa a tre che sulla corsia di destra.