Inter, la pagella su De Vrij è tremenda: 'Mai visto così'

L'Inter ha vinto ieri col Sassuolo in rimonta. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport alternano promossi e bocciati.

A brillare, ancora una volta, è stato Edin Dzeko. Il bosniaco ha aperto la rimonta, confermando l'inizio di campionato magico in maglia nerazzurra (leggi le sue dichiarazioni, clicca qui). Male invece De Vrij: l'olandese è stato insolito protagonista in negativo, e la pagella oggi de La Gazzetta dello Sport è 'tremenda'.

"Mai visto così, neanche nei peggiori incubi. Non solo le difficoltà contro i diavoli neroverdi, ma anche errori banalissimi in appoggio. Come quello che spalanca la porta a Defrel alla fine del primo tempo". Voto 4.5, per la colonna della difesa nerazzurra, incappato in una giornata insolitamente no.

Di tutt'altro respiro l'8 riservato dal quotidiano al bomber bosniaco: "Spiegazione vivente dell’espressione “cambiare una partita”. Lui è elettroshock a un’Inter dormiente: la sveglia con un gol di rapina, la esalta strappando un rigore. In mezzo giocate che scoloriscono il ricordo di Lukaku".

Non ha brillato, ancora una volta Hakan Calhanoglu (voto 5, "Tanti indizi fanno una prova: Inter, qui c’è un problema. Girovaga spaesato, incapace di trovare la posizione e di connettersi con i compagni"), si riscatta Handanovic (voto 7). Male l'argentino Correa (voto 5, "Giocate sulle punte, belline da vedere ma assai poco efficaci. Si abbassa molto per prendere palla e questo non serve poi molto. Quando esce, poi arriva la cavalleria").

E' entrato bene in partita Vidal ("sembra l’Arturo dei tempi migliori, quello che accende i sentimenti di una squadra", voto 6.5). Dimarco prende 7 ("ha il merito di portare la squadra più su e produrre azioni su azioni"). Anche, se non soprattutto, grazie ai cambi l'Inter ha ribaltato l'incontro (Leggi qui la nostra analisi sulla sfida del Mapei Stadium).