Inter, la novità tanto attesa su Gosens in vista del Genoa

Inter, anche Gosens nel motore.

A breve il tedesco inizierà ad essere una risorsa per i nerazzurri. Un acquisto in prospettiva quello dell'Inter che ha strappato a gennaio il sì del tedesco, nonostante l'infortunio. Ora, anche dal punto di vista delle condizioni fisiche, si intravede la luce. "Un sorriso, dopo tanta sofferenza. Robin Gosens vede finalmente il traguardo all’orizzonte e già per il prossimo match in casa del Genoa", assicura La Gazzetta dello Sport, oggi 22 febbraio.

Un reintegro a step. Prima la convocazione per il match contro i liguri, poi il campo. E' infatti difficile, per il quotidiano milanese, che Gosens possa già scendere in campo contro Destro e compagni. Ma è comunque un inizio, rispetto ad un'avventura pronta finalmente a decollare.

Col Genoa tornerà inoltre Bastoni, dopo le giornate di squalifica. Il difensore italiano è una colonna della retroguardia, e senza di lui l'Inter ha sofferto terribilmente. Per non parlare di Brozovic, la cui assenza si è fatta sentire pesantemente nel match perso col Sassuolo, e ora pronto a riprendersi il ruolo di regista di una squadra che deve necessariamente reagire. Rileggi qui le parole di Beppe Marotta ieri sul momento nerazzurro e il calciomercato.