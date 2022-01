Inter, la Gazzetta: l’impresa è dell’Atalanta. Il campionato è riaperto

Atalanta-Inter, il big match della ventiduesima giornata si è concluso sul risultato di 0-0. Un pareggio che ha interrotto a 8 la striscia di vittorie consecutive degli uomini di Simone Inzaghi e che riapre la corsa scudetto.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha definito “un’impresa” quella dell’Atalanta contro l’Inter. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, sono riusciti a tenere testa ai nerazzurri nonostante l’assenza di ben sette giocatori titolari (Hateboer, Gosens, Maehle, Toloi, Malinovskyi, Zapata, Ilicic), riuscendo anche a negarle il gol dopo ben 39 partite di fila in cui i nerazzurri hanno sempre segnato. Un punto d’oro per bergamaschi, con una partita in meno, che gli permette di tenere la distanza dalla Juventus e difendere il quarto posto. Mezzo passo falso dell'Inter che ieri era al completo ma è parsa stanca e meno lucida rispetto al solito, pagando senza dubbio le fatiche della Supercoppa di mercoledi. Due punti persi per i nerazzurri che potrebbero costargli la momentanea vetta della classifica.

Il Milan, oggi in campo contro lo Spezia, ha la possibilità di sorpassare i nerazzurri e piazzarsi in testa alla classifica. Nessun dramma per i nerazzurri che vantano un vantaggio di due punti sui rossoneri ed hanno da recuperare la partita contro il Bologna. La sfida Scudetto entra nel vivo, ogni discorso è comunque rimandato al prossimo 6 febbraio, giorno in cui andrà in scena il Derby della Madonnina.