Inter, la formazione oggi: opzione tridente, mistero su Brozovic

L'Inter con la Salernitana vuol tornare ai tre punti.

Troppo importante la vittoria in una giornata che vedrà giocarsi pure lo scontro diretto fra Napoli e Milan. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dunque, avranno la ghiotta opportunità di approfittare dell'impegno delle rivali e, magari, ricollocarsi in testa alla classifica agganciando rossoneri e azzurri in caso di pareggio fra le due squadre, al Maradona.

Una sfida, quella di stasera coi granata allenati da Nicola, che dovrà dare risposte, oltre che quei gol perduti nelle ultime partite. Chi in attacco? Per il Corriere dello Sport le due punte saranno ancora Edin Dzeko e Lautaro Martinez. E' questa la strada in pole, anche se non mancano le alternative. Due, in particolare: Correa assieme a Lautaro; oppure addirittura un tridente con trequartista offensivo (Correa o Sanchez) dietro le due punte, una mossa quest'ultima definita comunque più da gara in corso.

Come sta Brozovic? Una fasciatura sospetta sotto il ginocchio, ieri, ha fatto temere per eventuali condizioni precarie. Per il quotidiano, invece, il croato ci sarà e guiderà il motore nerazzurro.

Qualche novità è attesa, piuttosto, in altre porzioni del campo: Ranocchia per De Vrij; Darmian per Perisic; oltre a Gagliardini per Calhanoglu, sono le tre mosse proposte nello specchietto sulle formazioni dal giornale romano. L'analisi sulla crisi del centrocampo nerazzurro, clicca qui.