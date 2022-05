Inter, la formazione contro l'Empoli: Dzeko fuori, scelta precisa in attacco

L'Inter domani pomeriggio affronterà lo scoglio Empoli.

Una sfida essenziale, la terz'ultima del campionato, per alimentare il sogno Scudetto. Servirà vincere e sperare in un passo falso, domenica, del Milan, impegnato a Verona. Ecco perché i tre punti sono l'unico obiettivo che conta per la squadra di Inzaghi che potrebbe mettere pressione psicologica sui rivali rossoneri, costretti a quel punto a rispondere senza battute d'arresto.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione che l'Inter potrebbe opporre ai toscani di Andreazzoli. Una mossa su tutte: Joaquin Correa titolare. L'argentino dovrebbe far coppia col connazionale Lautaro, panchinando Dzeko. Il Tucu ha la fiducia di Inzaghi, ma ora deve ripagare sul campo dopo una stagione piuttosto altalenante.

Pochi dubbi negli altri reparti: Dumfries e Perisic saranno gli esterni. Calhanoglu (il turco si racconta, clicca qui) tornerà a dispensare di qualità il centrocampo dopo l'assenza della scorsa domenica. In difesa, il quotidiano romano propone oggi D'Ambrosio nel terzetto titolare, assieme agli inamovibili De Vrij e Skriniar.